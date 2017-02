EXCLUSIVA: El maquillista de Scarlett Johansson nos revela su rutina de belleza para los Oscar

Sexy, elegante y súper chic... ¡Así es Scarlett Johansson! La famosa deslumbró por su paso por la alfombra roja de los Oscar 2017, resaltando su belleza y porte gracias a su look.... ¿Sus secretos para lucir sensacional en la noche más glamurosa de Hollywood? Frankie Boyd, su maquillista, nos lo cuenta en exclusiva.

Hola.com México: ¿Cuáles son los tres secretos para lograr el mejor look de alfombra roja y que además, dure toda la noche y se vea bien en las fotos?

Frankie Boyd: Para mí, los mejores looks de belleza son los que celebran la individualidad de la persona y su originalidad. Trata de usar pocas cantidades de corrector y base para dejar que tu belleza salga a brillar.

Usa un iluminador en crema como el de NARS Multiple para jugar con las luces de la cara mientras polveas tu zona T y mandíbula. Esto le dará dimensión, sin la necesidad de un contorno fuerte. Compra un enchinador de calidad y usa rímel a prueba de agua. Nada es peor que unas pestañas grumosas. Invierte en un cepillo Clarisonic pues una buena exfoliación y limpieza de los poros

Da click en la foto para conocer más tips.

¡Harás el maquillaje de Scarlett Johansson! ¿Cuál fue tu más grande inspiración para el look de los Oscar?

FB: He trabajado con Scarlett por años, sin embargo, esta es la primera vez que hago un maquillaje para los Oscar. Estaba muy emocionado cuando escuché que usaría Alaïa. Siempre he amado sus diseños y siento que tiene un entendimiento único de cómo hacer que una mujer resalte su belleza y seguridad. Cuando vi el vestido, sabía que quería un maquillaje fresco y radiante para hacer que Scarlett luciera más hermosa que nunca.

¿Combinas el maquillaje con el vestido que usará o las joyas? Cuáles son los detalles del look que resaltarás con el makeup?

FB: Me encanta la intensidad de los colores en el vestido y las capas en contraste al cinturón con tachuelas. Una vez que vi los hermosos colores coral, rosa, magenta y verde en el vestido, supe que quería mantener el maquillaje fresco y muchas luces con efecto húmedo y labios coral.

La piel de Scarlett siempre se ve increíble en cada una de las red carpet. ¿Cómo la preparas y qué pasos/productos amas para esto?

Scarlett se cuida mucho la piel. Tomar agua, dormir y ejercitarse es la mejor manera de tener una piel perfecta. Antes de aplicar cualquier maquillaje, siempre despierto la piel dando un masaje con una buena cantidad de La Mer Moisturizer Soft Cream mezclado con unas gotas de Renewal Oil.

Seco la zona T con un pañuelo cualquier exceso de crema. Siempre uso NARS Multiple en Copacabana para iluminar el puente de la nariz, arriba del arco de cupido del labio, arriba de la barbilla y los ángulos de los pómulos.

Esto le dará dimensión a tu piel y ese brillo de celebridad sin lucir exagerado. Después de aplicar sombra y rímel, me gusta limpiar abajo del ojo con La Mer Illuminating Eye Gel para remover cualquier error que pudiera haber cometido y para hidratar la piel antes de aplicar el corrector de ojos.

¿El nuevo corte de Scarjo ha cambiado la manera en la que la maquillas?

Me encanta el pelo corto de Scarlett porque resalta su cuello y muestra su hermosa piel. El pelo largo puede ayudar a definir las facciones pues le da sombras a la cara. Con el pelo corto opto por un brillo natural con luces arriba de los pómulos usando NARS Multiple en Copacabana y un rubor rosa con brillo como Orgasm de NARS en el centro de las mejillas.

¿Cuál cualidad de Scarlett resaltaste la noche de los Oscar?

Frankie Boyd: Una vez que vi los hermosos colores del vestido, supe que me quería enfocar en un color femenino y suave de labios.

¡Amamos los labios de Scarlett! ¿Tienes algunos trucos para resaltarlos incluso más?

FB: Scarlett ya es muy conocida por su hermosa sonrisa. Para perfeccionar tu boca, primero trata un exfoliante de azúcar como el de Sara Happ- The Lip Scrub para eliminar cualquier piel seca, además de saturar los labios, después satura los labios con un bálsamo para suavizarlos e hidratarlos. Después seco los labios con un pañuelo antes de aplicar cualquier color. El brillo con efecto húmedo de la barra NARS Multiple definirá la forma de tus labios además de potenciar el color haciéndolos resaltar realmente.

¿Le gusta improvisar cuando se trata de maquillaje o te deja 'hacer lo tuyo'?

FB: Antes de comenzar siempre vemos lo que sea que esté usando. Le pregunto qué tiene en mente antes de ofrecerle mis recomendaciones. Después de eso, me deja libre. Nunca ve al espejo mientras se arregla. No es quisquillosa o exigente con su look de belleza. Todo se trata de confianza y seguridad.

¿Nos puedes decir los productos que usaste en la red carpet de los Oscar para lograr ese look?

FB: Empezamos con la seet mask de La Mer Hydrating Facial. Después le di un masaje facial con La Mer Moisturizing Soft Cream mezclada con Renewal Oil. Empecé el maquillaje iluminando bajo la ceja, arriba de los pómulos, en el puente de la nariz, el arco de cupido y arriba de la barbilla con NARS Multiple en Copacabana. Después defino la ceja y levanto con NARS Brow Perfector en Salzbourg.

Empezando con los ojos, enchiné las pestañas para darles una curva linda y apliqué el delineador NARS Velvet Eyeliner en Las Pozas en la línea interior del ojo para darle brillo. Usé la barra de ojos NARS Velvet Shadow en Hollywood en el párpado como una base para la sombra. Después de difuminarla, apliqué NARS Hardwire Eye Shadow en Stud. Suavemente contornée su forma de ojo con NARS Duo Eye Shadow en All About Eve. Después de eso, tomé la barra Hollywood para iluminar bajo el ojo y acentuar su forma.

Para darle más fuerza a los ojos, usé las pestañas postizas de NARS en #7 con Audacious Mascara. Empecé desde la raíz para darles volumen y con suavidad cepillé hacia las orillas de las pestañas. Usé una brocha angular pequeña y literalmente pinté las pestañas de abajo. Esto me ayuda a controlar la aplicación y en acercarme lo más que se pueda a la raíz. Una vez que acabé los ojos, apliqué La Mer Illuminating Eye Gel con un cotonete y limpié debajo de los ojos para eliminar cualquier imperfección.

Después tomé una brocha suave y apliqué corrector -sólo en las zonas en donde tuviera enrojecimiento- con NARS Soft Matte Complete Concealer. En las mejillas apliqué con una brocha suave el rubor NARS Orgasm Liquid Blush. Finalmente, usé NARS Velvet Matte Lip Pencil en Get Off para definir los labios antes de perfeccionar la boca con NARS Orgams Lip Gloss.

¿Cuáles son los 3 productos de NARS que Scarlett ama?

FB: Mis productos favoritos de NARS son Deep Throat y Orgasm Blush, el lipstick Audacious en Carmen y las pestañas postizas en #7.

Tu truco favorito del momento es...

FB: Estoy obsesionado con las pestañas. Probablemente paso la mayor parte de mi tiempo perfeccionándolas. Empiezo enchinándolas con una pulsación firme contando hasta 10. Amo el rímel NARS Audacious Mascara porque es muy negro y no se hacen grumos. Uso la punta de la brocha para agarrar mucha cantidad de rímel y aplicar en la raíz y comienzo a cepillarla hacia las puntas para un efecto natural. Literalmente pinto las pestañas de abajo con cualquier brocha angular para controlar y acercar el producto a la raíz lo más que pueda. Cargo brochas para rímel desechables en mi kit para cepillar y eliminar cualquier imperfección al final.

Sé que tú y Scarlett han trabajo por mucho tiempo. ¿Qué es lo mejor de ser su maquillista?

Frankie Boyd: La mejor parte de trabajar con Scarlett por tanto tiempo ha sido conocerla y verla evolucionar en una increíble madre. También he tenido la oportunidad de ver cómo Scarlett usa su voz para crear conciencia por causas tan necesarias como los derechos de la mujer y la investigación respecto al VIH/SIDA.

Si pudieras dar un consejo de belleza para los fans de Scarlett, ¿cuál sería?

Frankie Boyd: Sean ustedes mismos y celebren lo que los hace diferentes. ¡Nuestras diferencias son lo que hace que este mundo sea emocionante y hermoso!