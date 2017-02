'Dancing with the stars!': Así arrancó la espectacular noche de los Premios Oscar

La noche de los Premios Oscar arrancó de una manera espectacular, con un musical que corrió a cargo de Justin Timberlake, quien interpretó el tema ‘Can’t Stop The Feeling’, avivando así las emociones que hicieron vibrar cada rincón del Dolby Teather en la ciudad de Los Ángeles. Esta emotiva entrada puso de pie a todas las estrellas, que bailaron de principio a fin el pegajoso tema, uno de los más populares alrededor del mundo.

Estrellas como Nicole Kidman, Meryl Streep, Janelle Monáe, Ryan Gosling, Jackie Chan, entre otros, no dudaron y de inmediato se pusieron de pie para demostrar su singular ritmo, en medio de la fiesta de entrada que también trajo otras sorpresas. En uno de los instantes, Timberlake bajó del escenario y sus colegas le siguieron el paso, de esta manera el cantante puso un toque divertido a la noche. Por supuesto, las muestras de amor y cariño no pudieron faltar, y fue Justin quien en un momento del número musical bailó con su esposa Jessica Biel, haciendo de este episodio uno de los más inolvidables al darle un lindo beso frente a los famosos que celebraron este momento con cientos de aplausos.

Luego del espectacular inicio, Jimmy Kimmel, se apoderó del escenario para dar inicio a la 89 ceremonia. El presentador de televisión hizo referencia a los asuntos políticos por los que atraviesa Estados Unidos en este momento, y no perdió la oportunidad para hacer una broma a Matt Damon, quien rechazó el papel de Manchester By The Sea, por el que este año resultó nominado Casey Affleck.El primer Oscar de la noche se lo llevó el actor Mahershala Ali, por su participación en la cinta Moonlight.

Vive el glamour de la alfombra roja de los Premios Oscar 2017

¿Qué significa el listón que llevan los famosos en los Oscar?

Otro de los episodios más emotivos de la gala se vivió cuando Kimmel pidió una ovación para Meryl Streep, quien se levantó de su lugar para agradecer a todos por las muestras de cariño. "Quiero saludar a una persona que hace muchos años que viene a esta gala. Pero muchos. Y tiene merito porque hace películas mediocres y está muy sobrevalorada. Quiero saludar a la Gran Meryl Streep. Por cierto ¿Ese vestido que llevas es un Ivanka?", dijo el también comediante.

Gael García tampoco quedó fuera de lo más emotivo de la noche. El actor mexicano fue uno de los presentadores de habla hispana en la gala y durante su intervención lanzó un sentido mensaje por las actuales políticas de la administración que gobierna los Estados Unidos. Sin desaprovechar la gran oportunidad, la estrella hizo suyo el micrófono para dirigir algunas palabras. “Como mexicano, inmigrante y ser humano, estoy en contra de cualquier muro que pretenda separarnos”.

De inmediato, las celebridades se pusieron de pie para ovacionar a García, quien recibió el emotivo y conmovedor aplauso de todos, que de esta manera apoyaron la firme postura del actor quien previo a la ceremonia, durante una entrevista en la alfombra, había dicho que tenía preparado algo para la noche.

Sonriente, y con el carisma que lo caracteriza, Gael se mostró agradecido por esta ovación, una de las más significativas de la velada. En su discurso también recalcó. "Como migrantes construimos familias, construimos historias, construimos una vida que no puede ser dividida".

Pero en otro de los espectaculares instantes de la 89 entrega de los Oscar, lo protagonizó el pequeño Sunny Pawar, quien con su participacipón en la cinta Lion, se robó el corazón de todos, incluso de Kimmel, quien no perdió la oportunidad de mostrarle su admiración de una manera muy particular. Ambos recrearon la emblemática escena del Rey León, frente a la mirada de las estrellas que disfrutaron este momento al máximo.