Oscar 2017: Ellos fueron los ganadores de este año

En una noche de ensueño, los actores más reconocidos de Hollywood se reunieron en el Dolby Theatre de Los Ángeles para premiar a lo mejor del cine este 2017. Entre glamour, nerviosismo y emociones a flor de piel, todos los nominados pisaron la alfombra roja con la firme esperanza de terminar la velada con una estatuilla dorada entre manos; sin embargo, sólo unos cuantos tuvieron la oportunidad de subir al escenario, dar un discurso que dejará su huella en la historia del cine y llevarse el anhelado premio a casa.

Por si te lo perdiste, estos son los ganadores de este año:

Mejor Película: Moonlight

Mejor Actriz: Emma Stone, La La Land

Mejor Actor: Casey Affleck, Manchester by the Sea

Mejor Director : Damien Chazelle, La La Land

Mejor Guión adaptado: Moonlight

Mejor Guión Original: Manchester by the Sea

Mejor Canción Original: City Of Stars, La La Land; música de Justin Hurwitz, letra de Benj Pasek y Justin Paul

Mejor Banda Sonora: La La Land

Mejor Cortometraje de Ficción: Sing

Mejor Documental Corto : The White Helmets

Mejor película animada: Zootopia

Mejor cortometraje de animación: Pear Cider and Cigarettes

Mejor Fotografía: La La Land, Damien Chazelle

Mejor edición:: Hacksaw Ridge

Mejores Efectos Visuales: The Jungle Book

Mejor Dirección Artística: La La Land

Mejor Película de habla no inglesa: The Salesman

Mejor actriz secundaria : Viola Davis, Fences

Mejor mezcla de sonido: Hacksaw Ridge

Mejor edición de sonido: Arrival

Mejor Documental Largo: O.J.: Made in America, Ezra Edelman

Mejor Diseño de Vestuario: Fantastic Beasts and Where to Find Them

Maquillaje y Peinado: Suicide Squad