¿Qué regalos contiene el costoso y exclusivo bolso para los nominados al Oscar?

Un selecto grupo de nominados a los Premios Oscar no sólo tendrá el privilegio de competir en las diversas categorías de la gala. Triunfen o no, ellos se llevarán a casa una bolsa con exclusivos y costosos regalos con un valor de 260 mil dólares (más de 5 millones de pesos). La cotizada cesta, que lleva por nombre Everybody Wins, ha incrementado su valor en algunos miles de dólares, en comparación a la del año pasado, de tan sólo 232 mil dólares (más de 4 millones 600 mil pesos).

Son 25 las celebridades que tendrán la suerte de recibir este obsequio. Algunos de los afortunados serán Natalie Portman, quien está nominada por la cinta Jackie; Meryl Streep, nominada por Florence Foster Jenkins; Emma Stone y Ryan Gosling, nominados por La La Land, entre otras estrellas. Los obsequios dentro de la bolsa son donados por las prestigiadas marcas, que buscan simplemente que sean los famosos quienes hagan promoción de cada uno de los regalos que cada año son parte de la emocionante experiencia del Oscar. Por supuesto, la Academia no tiene ninguna relación con este presente, que corre a cargo de la firma Distinctive Assets.

Pero, ¿qué sorpresas se incluyen en esta cesta que todo el mundo quiere? Forbes ha reportado que esta vez los nominados podrán disfrutar de una estadía privada de tres días en el exclusivo Rancho Lost Coast, con un valor de 40 mil dólares (806 mil pesos), siendo este el regalo más caro del año. Entre otras cosas, se agrega a la lista un fin de semana largo en el Spa Golden Door, de 8 mil 850 dólares (más de 178 mil pesos) y tres días de estadía en el Grand Hotel Excelsior Vittoria por 5 mil dólares (más de 100 mil pesos).

Y como cuidar la salud de las estrellas es importante, se suman a la bolsa 10 sesiones con el entrenador de celebridades Alexis Seletzky, por 900 dólares (más de 18 mil pesos). Pero no todo acaba ahí, pues también se suman al paquete un kit de seguridad Oomi Starter por 599 dólares (más de 12 mil pesos); brazalete de oro de 14 quilates OM de Yogajewelz por 595 dólares (más de 11 mil pesos); bolsos con motivos de Jules K de 370 a 395 dólares (más de 7 mil pesos); vaporizador Haze Dual V3 por 249 dólares (más de 5 mil pesos); Elvie, rastreador de ejercicios para pelvis por 199 (más de 4 mill pesos); SweetCheeks, esferas de masaje de celulitis por 99 dólares (mil 944 pesos) y un kit de CPR por 40 dólares (806 pesos).

Por ahora, todos los nominados se preparan para la gran noche, en donde podremos conocer a los ganadores de este año, además de descubrir los glamurosos atuendos con los que caminarán por la alfombra roja.